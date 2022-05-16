Москва, 16 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Правительство России изучает инициативы компании «Роснефть» по стабилизации цен на металл на внутреннем рынке, сообщает 16 мая «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Отбор проб металла

По данным СМИ, компания предложила решения, столкнувшись с повышением стоимости продукции со стороны поставщиков спецтехники. Они пояснили ситуацию ростом стоимости металла. В связи с этим «Роснефть» предлагает установить норматив по обязательным поставкам металлопродукции на внутренний рынок, а также ввести потолок возможного роста стоимости — 4 процента в год.

Кроме того, среди предложенных мер — экспортные пошлины на железную руду и металлопродукцию.