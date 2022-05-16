Сеул, 16 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Южная Корея готова поставить в КНДР вакцины от COVID-19 и другие предметы первой необходимости, если Пхеньян согласится на подобное предложение. Об этом 16 мая заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ёль в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте).

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Известно, что глава государства выступает с подобным предложением второй раз.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что страна не должна отказывать северокорейскому народу, подвергшемуся угрозе коронавируса, в помощи.

«Если власти Северной Кореи отреагируют положительно, мы не пожалеем усилий и окажем всю необходимую помощь, в том числе поставим вакцины от коронавируса, медикаменты, медицинские инструменты, направим медицинских работников», — сообщил президент Южной Кореи.

Юн Сок Ёль неоднократно заявлял о желании оказать КНДР гуманитарную помощь вне зависимости от военной и политической ситуации в отношениях между двумя странами.

Глава Южной Кореи также отметил, что ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове «стала сложнее», поскольку Пхеньян продолжает продвигать свою ракетно-ядерную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, более 393 тыс. новых пациентов с высокой температурой и восемь погибших выявлено за сутки в КНДР.

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