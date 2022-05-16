Ереван, 16 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Ереване в понедельник, 16 мая, вновь начались автопробеги армянской оппозиции, представители которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 16 мая сообщает местный онлайн-ресурс para. tv.

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Уточняется, что автопробеги начались на окраинах Еревана и в данный момент в сторону центра города на низкой скорости движется пять автомобильных колонн протестующих.

При этом подобные акции проводятся оппозицией Армении в течение нескольких дней, и они приводят к тому, что на ереванских улицах образуются серьезные автомобильные пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая прибудет в Россию с рабочим визитом.