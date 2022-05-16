Канберра, 16 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Во время пресс-конференции премьер-министра Австралии Скотта Моррисона была затронута тема заключения пакта AUKUS. Журналисты попытались узнать, почему премьер-министр страны не сообщил заранее лейбористам о факте подготовки сделки с США и Великобританией, а в канцелярии рассказали им об этом всего за сутки до официального объявления. Об этом 16 мая сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

«Стоит ли вам доверять в вопросах национальной безопасности и преследовали ли вы интересы Австралии, когда вы в течение нескольких месяцев намеренно искажали двухпартийный характер AUKUS? Лейбористы были проинформированы всего лишь за сутки», — спросил репортер.

«Это ложный посыл … Мы абсолютно точно понимали, каковы были требования, и мы выполнили их на 100%. Мне кажется странным, что вы думаете, что мы не сохранили бы абсолютную конфиденциальность, что мы и делали даже по отношению ко многим членам нашего собственного правительства», — ответил Моррисон.