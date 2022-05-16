Барнаул, , 08:28 — REGNUM Прокуратура Барнаула 16 мая известила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении мужчины, уличённого в хищении природного газа на сумму более 7,7 млн рублей.

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В ходе следствия установлено, что обвиняемый в период с мая 2017 года по май 2021 года тайно похитил природный газ, принадлежащий ресурсоснабжающей организации, из газораспределительной сети через трубу подачи, путем незаконного подключения.

В связи с указанным житель краевой столицы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Индустриальный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Тюмени перед судом предстал гражданин, обвиняемый в краже у банка 121 млн рублей.

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