Брюссель, , 08:28 — REGNUM Депутат Европарламента от Бельгии Том Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму Евросоюз планирует потратить на восстановление Украины и будут ли эти средства переданы киевскому режиму безвозмездно. С обращением евродепутата ознакомился RT.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сколько денег ЕС собирается потратить на эти цели? Сколько ЕС уже выделил Украине за последние годы? Деньги на восстановление страны — это подарок или кредит Украине?» — задался вопросом Вандендриссе.

Евродепутат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву потребуется $5–7 млрд в месяц, чтобы выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы.