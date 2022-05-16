Брюссель, 16 мая 2022, 08:28 — REGNUM Депутат Европарламента от Бельгии Том Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму Евросоюз планирует потратить на восстановление Украины и будут ли эти средства переданы киевскому режиму безвозмездно. С обращением евродепутата ознакомился RT.
Евродепутат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву потребуется $5–7 млрд в месяц, чтобы выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы.