Сидней, Австралия, , 08:36 — REGNUM Мэр австралийского города Хоксбери Пэт Коннолли был госпитализирован после того, как он получил ранение в результате того, что в ночь на 16 мая в его дом в Блай-парке на западе Сиднея ворвалась толпа неизвестных. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней

Правоохранители отреагировали на вызов в 00:45 по местному времени после того, как к ним поступила информация, согласно которой от пяти до шести человек ворвались в дом политика.

«Женщина и четверо детей находились дома во время инцидента. Они были потрясены, но не пострадали», — сообщили в полиции.

О нынешнем состоянии мэра Пэта Конноли не сообщается. В полиции также не знают, связано ли нападение на чиновника с его политической карьерой или злоумышленники ворвались в богатое домовладение с целью разбоя.