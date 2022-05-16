Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в седьмом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Победную шайбу в матче и во всей серии забросил российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Также отличились Крис Крайдер, К’Андре Миллер и Мика Зибанежад.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились нападающие Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель и Эван Родригес.

Таким образом, «Рейнджерс» выиграли серию со счётом 4:3 и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, в котором сыграют с «Каролиной Харрикейнз».

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