Уфа, , 08:30 — REGNUM Сушеные овощи, томатную пасту, овощи, а также чугунное литье намерены поставлять из Узбекистана в Башкирию. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что делегация Башкирии в ходе выездных встреч c руководителями предприятий Андижанской и Наманганской областей Узбекистана заключила пять соглашений на общую сумму около $1,76 млн: была достигнута договоренность о поставке овощей, томатной пасты, продукции чугунного литья и сушеных овощей в Башкирию.

«В рамках рабочего выезда встретились с первым заместителем хокима Наманганской области и мэром города Наманган. Обсудили возможности взаимного сотрудничества в части реверсных поставок продукции, производимой на территориях республик», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Отмечается, что стороны также договорились о реализации инвестиционного проекта по созданию дополнительных площадей под продукцию Наманганских фермеров на базе крупного оптовика Башкирии, реализующего фрукты, овощи, сухофрукты и орехи.

По словам Гусева, во время переговоров c руководителями предприятий Ферганской области Узбекистана предприниматели Башкирии заключили семь соглашений на общую сумму около 10,2 млн долларов США.

«Речь о реверсных поставках — свежих и сушеных овощей, специй и БАДов растительного происхождения из Узбекистана и муки, макаронных изделий, подсолнечного масла и сахара из Башкирии», — сообщил министр торговли и услуг Башкирии на своей странице в социальной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что делегация из Башкирии прибыла в Узбекистан 11 мая и продолжит работу там до 19 мая.