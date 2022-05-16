Биробиджан, , 08:25 — REGNUM В Еврейской АО суд вынес приговор в отношении бывшего начальника ФКУ «Колония — поселение № 4», которого признали виновным в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Он приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Выяснилось, что колония, которой руководил подсудимый, не исполнила обязательства по контракту и не поставила спираль из армированной колючей ленты. Для того, чтобы скрыть этот факт экс-начальник исправительного учреждения подписал фиктивные документы и организовал работу осужденных в производственной зоне, но уже за сроками контракта.

Подсудимый свою вину признал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за получение незаконного денежного вознаграждения и совершение мошенничества осуждены бывшие сотрудницы службы судебных приставов.