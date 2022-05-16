Новосибирск, 16 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Ситуация с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирске стабилизируется. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в правительстве Новосибирской области.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Свалка

На совещании в правительстве губернатор региона Андрей Травников рассмотрел вопросы своевременного вывоза мусора в Новосибирске. По результатам контрольного выезда 15 мая зафиксирована стабилизация ситуации. Вывоз осуществляется по всем маршрутам.

Пока ещё не решена проблема со сбором раздельно накопленных отходов и крупногабаритного мусора, зафиксированная на ряде площадок.

Травников поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики продолжить работу по контролю соблюдения графика вывоза ТКО, наличию необходимой техники и персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области за 5 месяцев 2022 года было выявлено более десяти несанкционированных свалок.

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