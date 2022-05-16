Канберра, , 08:27 — REGNUM Житель Австралии, решивший искупаться в одном из национальных парков Квинсленда (северо-восток страны), получил серьезные травмы, когда 15 мая во время купания на него напал крокодил. Об этом 16 мая сообщил телеканал Nine News.

Тропические леса Австралии © Олег Кугаев

Спасатели рассказали журналистам, что, по их мнению, мужчина напугал крокодила, когда пытался добраться до небольшого водопада в отдаленном национальном парке, в 230 км к северу от горы Айза.

В последствии мужчина рассказал, что ему удалось отбиться от двух-трехметровой рептилии, которая вцепилась ему в руку и нанесла рванные раны.

После прибытия на место происшествия спасателей мужчину транспортировали в больницу. Его состояние описывается как стабильное, но тяжелое.