Канберра, 16 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Житель Австралии, решивший искупаться в одном из национальных парков Квинсленда (северо-восток страны), получил серьезные травмы, когда 15 мая во время купания на него напал крокодил. Об этом 16 мая сообщил телеканал Nine News.

Олег Кугаев Тропические леса Австралии

Спасатели рассказали журналистам, что, по их мнению, мужчина напугал крокодила, когда пытался добраться до небольшого водопада в отдаленном национальном парке, в 230 км к северу от горы Айза.

В последствии мужчина рассказал, что ему удалось отбиться от двух-трехметровой рептилии, которая вцепилась ему в руку и нанесла рваные раны.

После прибытия на место происшествия спасателей мужчину транспортировали в больницу. Его состояние описывается как стабильное, но тяжелое.