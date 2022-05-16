Ереван, 16 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Ереване утром 16 мая с пяти точек стартовали автопробеги в рамках перманентной акции протеста, организованной оппозиционными партиями Армении. Об том сообщает новостной портал para. tv.

Hetq.am На улицах Еревана

По данным журналистов, колонны направились к центру столицы. На автомобилях закреплены национальные флаги, водители сигналят.

Подобные акции проходят с 11 мая. Обычно их участники перекрывают движение на улицах. Правоохранители задерживают участников, которые отказываются освобождать проезжую часть.

Накануне вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что борьба за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна должна выйти на новый уровень. Кроме автопробегов планируется начать блокировать работу метро. С 17 мая до 100 групп начнут проводить в Ереване акции неповиновения.

Напомним, непрекращающиеся протестные акции в Ереване начались 17 апреля. Протестующие активизировались 1 мая и каждый день блокируют улицы в столице. Сотрудники полиции каждый день задерживают участников протестных акций. Против лидеров протестов возбуждают уголовные дела.