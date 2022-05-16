Канберра, , 08:24 — REGNUM Жительница штата Квинсленд (северо-восток Австралии) выиграла в лотерею Gold Lotto 1,3 миллиона австралийских долларов (900 тыс. долларов США). Об этом 16 апреля сообщил телеканал Nine News.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

«Я проверила свой билет по интернету. Сначала я думала, что выиграла 1 300 долларов, и была в восторге … Но потом я продолжила изучать лотерейный билет и увидела, что все цифры зачеркнуты в строке. В итоге поняла, что выиграла 1,3 миллиона долларов, а не 1 300 долларов», — рассказала победительница журналистам.

Женщина также сказала, что ее муж обедал в кафе и забыл свой телефон дома, поэтому ей пришлось подождать, чтобы сообщить ему новость на миллион долларов. Теперь супружеская пара намерена потратить деньги на поднятие своего уровня жизни и увеличении пенсионных сбережений.