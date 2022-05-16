Москва, , 08:21 — REGNUM Санкицонное давление со стороны Запада, в том числе нефтяное эмбарго, может сыграть России на руку. Как заявил брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин, страна, напротив, может нарастить свои доходы.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

В беседе с агентством »Прайм» эксперт указал, что России, как одному из главных мировых экспортёров, выгодно подорожание ресурсов. Этот процесс начался ещё во время пандемии коронавируса, позже ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырьё и металлы. И ситуация в ближайшие месяцы не изменится, не сомневается эксперт.

«Для России это на руку: снижение экспорта может быть компенсировано повышением цен. Эмбарго не предполагает одномоментное прекращение импорта из России, но приведёт к повышению котировок на энергоносители», — пояснил брокер.

Кроме того, дополнительным источником денег для России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми страна уже работает, а также поиск новых рынков, добавил Чечерин. Например, в Латинской Америке.

«В первую очередь мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объёмов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке. Многие наши компании-экспортёры на этих рынках работают, и перестроение цепочек поставок на увеличение объёмов не должно стать большой проблемой», — сказал брокер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил, что санкционные ограничения, введённые против России, бесполезны, так как к ним не присоединилась большая часть мира. Предприниматель выступил против ввода эмбарго на поставки газа из России, так как данная мера, по мнению Айзенберга, никоим образом не повлияет на ход российской спецоперации на Украине.

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