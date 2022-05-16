Москва, , 08:21 — REGNUM Российские активы группы компаний французской автомобилестроительной корпорации Renault переходят в государственную собственность РФ. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Минпромторга в своем телеграм-канале.

Renault (сс) MatanVizel

«Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в подписанных соглашениях предусматривается передачу акций «Рено Россия» правительству города Москва и 67,69% акций автостроительного концерна «АвтоВАЗ» — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». При этом государственная корпорация «Ростех» сохранит оставшиеся акции компании.

Кроме того, уточняется, что одной из опций соглашения является то, что корпорация Renault имеет право в течение шести лет выкупить назад свою долю в «АвтоВАЗе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по итогам апреля в Японии зарегистрирован рекордный рост оптовых цен в размере 10%.