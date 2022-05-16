Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:21 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя Нижнеудинска, от действий которого серьезно пострадал подросток.

В Нижнеудинске перед судом предстанет мужчина, от действий которого серьезно пострадал подросток СКР

В ночь с 31 декабря на 1 января текущего года мужчина, находясь во дворе жилого дома, расположенного в пер. Таежный г. Нижнеудинска, достоверно зная, что на улице находятся люди, умышленно произвел выстрел из обреза ружья модели «ИЖ-17» в сторону соседнего дома. В тот момент там находился 15-летний подросток, который в результате неосторожных действий мужчины получил огнестрельное ранение головы с ушибом головного мозга.

Мужчина был задержан в кратчайший срок сотрудниками полиции. На допросе следователям СК он пояснил, что применил оружие вместо петарды.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года был вынесен приговор в отношении жителя Куйтунского района, расстрелявшего подростков 18 ноября 2020 года. Трагедия произошла возле одного из домов в с. Барлук: между молодым человеком и его сестрой произошел словесный конфликт. Услышав крики, из дома вышел хозяин и, не вникая в ситуацию, произвел в воздух два выстрела из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга». Затем беспорядочно произвел ещё несколько выстрелов в сторону припаркованного автомобиля, в котором находились подростки.

В конце июля 2021 года в Чите вынесен обвинительный приговор 33-летнему местному жителю Василию Дунцу, который в ходе ссоры с соседями застрелил 9-летнюю девочку.

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