Канберра, 16 мая 2022, 08:23 — REGNUM 16 мая гостем телеканала Nine News стал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого, в частности, спросили, что он имел в виду, когда пообещал сменить «жесткий стиль руководства» после завершения пандемии коронавируса.
«Вот ваше обещание измениться после выборов, разве это был не настоящий Скотт Моррисон, за которым мы все наблюдали?» — спросила ведущая.
«Конечно, настоящий», — ответил премьер-министр страны, прежде чем снова использовать фразу «Я могу напоминать иногда бульдозер».
«Это то, что нам было нужно, чтобы пережить эти трудные времена», — добавил Моррисон.
«Может в вас сидит еще какое-то чудо», — иронично заметила ведущая.
«Никогда не перестаю в это верить!» — отреагировал премьер-министр.