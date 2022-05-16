Канберра, , 08:23 — REGNUM 16 мая гостем телеканала Nine News стал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого, в частности, спросили, что он имел в виду, когда пообещал сменить «жесткий стиль руководства» после завершения пандемии коронавируса.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Pmc. gov. au

«Вот ваше обещание измениться после выборов, разве это был не настоящий Скотт Моррисон, за которым мы все наблюдали?» — спросила ведущая.

«Конечно, настоящий», — ответил премьер-министр страны, прежде чем снова использовать фразу «Я могу напоминать иногда бульдозер».

«Это то, что нам было нужно, чтобы пережить эти трудные времена», — добавил Моррисон.

«Может в вас сидит еще какое-то чудо», — иронично заметила ведущая.

«Никогда не перестаю в это верить!» — отреагировал премьер-министр.