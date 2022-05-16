Москва, 16 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. По итогам торгов13 мая нефть марки Brent подорожала на 3,26% до $111,47, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Eric Kounce Добыча нефти

На нефтяной рынок продолжают оказывать влияние ожидания по предложению Еврокомиссии ввести эмбарго на закупки нефти и продуктов нефтепереработки у России.

Дополнительную поддержку нефтяной рынок получил от коррекции доллара и роста американских фондовых индексов.

Доллар сдал позиции, поскольку глава ФРС Джером Пауэлл повторил, что ожидает повышения процентной ставки по 50 б. п. на двух следующих заседаниях, что уменьшило опасения более высокого повышения ставки (на 75 базисных пунктов).

Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю число буровых на нефть увеличилось на шесть единиц, до 563 шт., число буровых на газ — на три единицы, до 149 шт.

Сегодня, 16 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 1,26%, до $109,10. В центре внимания участников рынка остается ЕС с решением по эмбарго, а также выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Его встреча запланирована на 17 мая.

На дневном графике цена на Brent остается торговаться в ограниченном диапазоне $101 — $114. Куда цена выйдет, в том направлении и будет двигается в течение недели. Покупатели по-прежнему настроены на рост до $120.

Сенат Конгресса США одобрил антикартельный законопроект, допускающий иски против ОПЕК.

Учитывая, что Штаты действуют всегда грубо и нагло, от их действий цена на Brent может превысить отметку $150 за баррель.