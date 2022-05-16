Москва, , 08:21 — REGNUM Угрозы изолировать отдельные страны, поступающие с Запада, могут привести к самоизоляции самого Запада. Об этом 16 мая заявил сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков ParisSeptembre2014

Он прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, который пригрозил изоляцией Турции.

«Россию — изолировать, Иран изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу - изолировать, Китай - изолировать, а теперь и Турцию - изолировать?» — спросил Пушков.

Он отметил, что таких угроз на Западе звучит уже много, их объектом становятся ключевые страны. Пушков поинтересовался, «не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?»

Как сообщало ИА REGNUM, санкционная война Запада против Российской Федерации уже привела к глобальной дестабилизации рынка энергоресурсов и продовольствия, сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.