Канберра, , 08:21 — REGNUM Несколько экономистов раскритиковали предложенную правящей в Австралии «Коалицией» схему, позволяющую покупателям первого жилья досрочно получить доступ к своей пенсии по старости для покупки недвижимости, предупредив, что это вызовет «взрыв цен на жилье». Об этом 16 мая сообщил телеканал Nine News.

Рынок недвижимости

Напомним, что 15 мая премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что его новая политика на рынке жилья позволит австралийцам снять до 40% или 50 000 долларов от своих пенсионных отчислений, что позволит им быстрее пробрести жилье.

«Покупка дома уже недоступна для миллионов австралийцев, и предложение Скотта Моррисона лишь подливает масла в огонь … Вот в чем отчаянно нуждаются покупатели первого жилья, так это в некоем спокойствии на рынке жилья», — сказал исполнительный директор Института Маккелла Майкл Бакленд.

Эксперты также отмечают, что предложение Моррисона и возглавляемой им «Коалиции» фактически разогреет ситуацию на рынке жилья, что лишь увеличит цены на недвижимость и при этом истощит пенсионные накопления граждан.