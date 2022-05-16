Канберра, 16 мая 2022, 08:21 — REGNUM Несколько экономистов раскритиковали предложенную правящей в Австралии «Коалицией» схему, позволяющую покупателям первого жилья досрочно получить доступ к своей пенсии по старости для покупки недвижимости, предупредив, что это вызовет «взрыв цен на жилье». Об этом 16 мая сообщил телеканал Nine News.

Рынок недвижимости
Рынок недвижимости

Напомним, что 15 мая премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что его новая политика на рынке жилья позволит австралийцам снять до 40% или 50 000 долларов от своих пенсионных отчислений, что позволит им быстрее пробрести жилье.

«Покупка дома уже недоступна для миллионов австралийцев, и предложение Скотта Моррисона лишь подливает масла в огонь … Вот в чем отчаянно нуждаются покупатели первого жилья, так это в некоем спокойствии на рынке жилья», — сказал исполнительный директор Института Маккелла Майкл Бакленд.

Эксперты также отмечают, что предложение Моррисона и возглавляемой им «Коалиции» фактически разогреет ситуацию на рынке жилья, что лишь увеличит цены на недвижимость и при этом истощит пенсионные накопления граждан.