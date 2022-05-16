Джакарта, 16 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), принадлежащему компании PT Refinery Pertamina, расположенный в Баликпапане, Восточный Калимантан, произошел пожар, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Пожар

В результате пожара погиб человек. Ранения также получили трое рабочих. Пострадавших отправили в больницу.

Пожар возник на заводе, в блоке комплекса гидроочистки. Работа завода временно приостановлена.

Генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Вахью Сулистио Вибово выразил соболезнования в связи с гибелью человека.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо обсудил с генеральным директором американской компании Tesla Илоном Маском сотрудничество в сфере технологий для электромобилей.

Читайте также: Президент Индонезии встретился с главой компании Tesla