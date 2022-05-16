Тюмень, , 08:17 — REGNUM В Тюменской области работники «Азовстали» ищут работу. Об этом сообщает РБК-Тюмень со ссылкой инсайдера, работающего в сфере рекрутинга.

Павел Кузнецов. Азовсталь. Мариуполь. 1936

В Центре занятости Тюменской области изданию сообщили, что на данный момент в областной центр прибыл 461 гражданин Украины, из них трудоспособных 121 человек, уже получили работу 23 человека.

По словам директора кадрового центра «Работа России» в Тюменской области Оксаны Астафьевой, для трудоустройства эвакуированным из республик Донбасса и с Украины нужно иметь удостоверение о предоставлении временного убежища, которое выдаётся в течение трёх дней. Часть прибывающих на территорию нашего государства беженцев уже имеют гражданство Российской Федерации, им удостоверение получать не нужно — достаточно паспорта.

На сегодня порядка 38 тюменских предприятий заявили о готовности трудоустроить беженцев из республик Донбасса и с Украины. Это «УГМК-Сталь», «Тюменская домостроительная компания», УК «Перспектива», АО «Продо Тюменский бройлер» и прочие. Всего в базе Центре занятости Тюменской области заявлено более 24 тысяч вакансий.