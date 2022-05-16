Красноярск, 16 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. По состоянию на утро 16 мая в Красноярском крае зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 13 тыс. га. ​Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Alh-rb.ru Лесной пожар

В минлесхозе заверили, что огонь не угрожает населённым пунктам. Возгорания действуют в 15 районах, а также в Шарыповском и Тюхтетском муниципальных округах.​ Огнеборцам уже удалось остановить распространение четырёх пожаров на площади 3,9 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС, введённый из-за пожаров.

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