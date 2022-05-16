Брисбен, Австралия, , 08:20 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 15 мая на пресс-конференции в Брисбене (столица штата Квинсленд) объявил о новой политике «изменения правил игры», направленной на то, чтобы помочь большему числу граждан приобрести собственное жилье. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Моррисон пообещал, что гражданам, покупающим жилье впервые, будет разрешено инвестировать «значительную часть» своей пенсии по старости в новую или существующую недвижимость. В соответствии с этой схемой покупателям разрешат инвестировать до 40% своих пенсионных отчислений, максимум до 50 000 долларов, чтобы вложиться в покупку своей первой квартиры или частного домовладения.

«Это изменит правила игры для тысяч австралийских семей … Прямо сейчас они сидят, смотрят на баланс своего счета и думают: «Если бы только эти деньги нам помогли сейчас», — сказал Моррисон.

Противостоящие Моррисону на федеральных выборах лейбористы раскритиковали эту политику, заявив, что она приведет к еще большему росту цен на недвижимость.