Иркутск, 16 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Лесопожарную обстановку в Иркутской области 15 мая мониторили 13 самолетов, сообщает телеграм-канал правительства региона.

МЧС Пожары в Приангарье

На доставке пожарных-десантников работал вертолет Ми-8. Ещё один Ми-8 МЧС России участвовал в тушении лесных пожаров. Он совершил 20 сбросов воды (60 тонн), обработал 1300 метров кромки огня. Общий налет всех воздушных судов за сутки — 70 часов 05 минут.

В тушении всех лесных пожаров было задействовано 145 пожарных-десантников, 450 сотрудников лесопожарных формирований, 294 мобилизованных гражданина, 250 единиц наземной техники.

Всего за минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 19 лесных пожаров на общей площади 2538,6 га. В локализованном состоянии — девять (937 га). В процессе локализации — 14 на площади 1087,5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области на 16 мая действует 16 лесных пожаров на площади 2 191,5 га.

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