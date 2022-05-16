Оренбург, 16 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Оренбурге с 16 мая подорожал проезд в муниципальном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Gradkostroma.ru Автобус

Новый тариф на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам составит 30 рублей. Стоимость проезда увеличивается в автобусах, курсирующих по девяти маршрутам, а также в троллейбусах и ряде дачных автобусов. Ранее разовая поездка обходилась в 21 рубль.

Начальник городского управления пассажирского транспорта Оксана Малышева отметила, что действующий тариф в муниципальном городском транспорте был утвержден Оренбургским городским Советом в 2020 году. Пересмотр тарифа связан с ростом цен на топливо, запчасти, затратами на обслуживание.

«Себестоимость перевозки одного пассажира в настоящее время составляет от 54-56 рублей на автобусах и 110 — на троллейбусах. При этом подчеркну, что тариф в городском муниципальном транспорте в Оренбурге находится на уровне других городов ПФО», — сказала она.