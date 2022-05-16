Кызыл, , 08:13 — REGNUM В Туве 16 мая ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, возможны грозы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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На территории Кызыла, а также Бай-Тайгинского и Эрзинского районов ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

«Ожидается высокая пожароопасность 4 класс на территории 5 районах (Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Пий-Хемский, Монгун-Тайгинский и Тере-Хольский)», — добавили в ведомстве.

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