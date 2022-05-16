Мариуполь, ДНР, , 08:12 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено уничтожение огневых точек украинских нацистов, блокированных на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, обнародовала 16 мая Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поскольку боевики ВСУ и националистических подразделений, находящихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, отказываются немедленно сложить оружие, подразделения Народной милиции ДНР и Вооруженных Сил Российской Федерации эффективно подавляют их огневые точки с применением всего доступного спектра вооружения», — заявил военный корреспондент НМ ДНР Юрий Бухарев.

Также на выложенных в интернет кадрах видно, как бойцы ДНР ведут огонь по огневым точкам киевских боевиков на «Азовстали» из стрелкового оружия, крупнокалиберного оружия, гранатометов и бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский и Кировский районы Донецка попали под обстрел украинских формирований.