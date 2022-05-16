Берлин, 16 мая 2022, 08:11 — REGNUM Россия в ходе спецоперации превосходит Украину на земле и в воздухе, заявил бригадный генерал армии Германии в отставке и советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.
По его словам, именно Россия определяет развитие событий на востоке Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.