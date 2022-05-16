Сеул, 16 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 13 296 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 13 268 случаев заражения локальные, ещё 28 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 17 795 357.

Известно, что нынешний показатель является самым низким с 26 января текущего года.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 35 человек — до 23 744 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 345 человек.

Ожидается, что в ближайшее время правительство Южной Кореи примет решение о дальнейшем ослаблении антиковидных ограничений. В частности, может быть отменён обязательный семидневный карантин для пациентов с подтверждённым диагнозом.