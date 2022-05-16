Иркутск, 16 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Иркутской области действует 16 лесных пожаров на площади 2 191,5 га., сообщил 16 мая в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Усть-Удинском районе.

МЧС Пожар в Приангарье

«В течение ночи проводились опашка. Важно было не допустить огонь до населённого пункта Аносово. В ночь сегодня также проводилась опашка села Аталанка. Днём на место планируется направить вертолёт Ми-8 МЧС России. Он будет производить сливы воды. Утром на АН-2 был произведён осмотр с воздуха. Есть довольно сильное задымление. Тем не менее в радиусе 3-5 км от обоих населённых пунктов района горящей кромки не наблюдалось», — пояснил глава региона.

По его словам, ночью от лесного пожара спасли деревню Хотхор Заларинского района. Огонь подходил вплотную к постройкам. К тушению привлекли пожарный поезд из Зимы, 74 человека. В Тайшетском районе ночью один из лесных пожаров подошёл близко к посёлку Тамтачет. Угроза перехода огня также была снята.

«По пожару в Усольском районе. Там со вчерашнего дня была непростая ситуация. Накануне Ми-8 сбросил 60 тонн воды. Сегодня использовать авиацию там не планируется.

К ликвидации лесных возгораний по всей области сейчас привлечён 691 человек, 217 единиц техники. Мониторингом занимаются 13 воздушных судов. На тушении задействованы 2 вертолёта Ми-8.

Хочу сказать спасибо всем, кто в комментариях оставляет информацию о задымлении и пожарах. И напоминаю, что на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена. Соответственно гражданам запрещено посещать лесные массивы, пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор. Ограничены охота и рыболовство. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность», — подчеркнул губернатор Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 14 мая ликвидирован был 21 лесной пожар на общей площади 2795,3 га. Три населенных пункта Иркутской области спасены от перехода лесных пожаров в ночь на 16 мая: село Аносово Усть-Удинского района, деревню Хотхор Заларинского района и посёлок Тамтачет Тайшетского района

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