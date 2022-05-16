Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» 15 мая в домашнем матче разгромил казанский «Рубин». Противостояние в рамках 29-го тура чемпионата России завершилось со счётом 3:0, сообщили журналистам в пресс-службе ФК «Урал».

Шатов и Мишкич Алексей Колчин © ИА REGNUM

Авторами забитых мячей стали Эрик Бикфалви, Олег Шатов. При этом Бикфалви оформил дубль.

После победы в Екатеринбурге «Урал» переместился на 12 место в турнирной таблице чемпионата. На счету команды 30 очков. Таким образом, «Урал» обезопасил себя от прямого вылета из Премьер-лиги. Отметим, «Рубин», не набравший очков в матче, остался на 13-й позиции.