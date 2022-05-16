Тбилиси, 16 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Лело» передала в парламент Грузии на рассмотрение законопроект, предполагающий лишение правительства полномочий, введённых в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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В партии считают нарушением конституции то, что правительство может вводить меры, ограничивающие права граждан, в обход парламента. Оппозиционные депутаты заявляют, что пора отменить «ковидные» полномочия, которые действуют уже два года.

«До сих пор неизвестно, на каком основании работает т. н. «Координационный совет» и на каких основаниях вводятся или снимаются ограничения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, закон «Об общем здравоохранении» в Грузии принят парламентом в мае 2020 года и позволяет правительству водить карантин на части территории страны без объявления режима чрезвычайного положения. В правящей партии «Грузинская мечта» объяснили это тем, что закон позволяет вводить ограничения точечно, а не по всей стране. В оппозиции обвиняют руководство страны в лишении парламента части полномочий.