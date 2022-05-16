Благовещенск, , 08:04 — REGNUM В Приамурье на скамье подсудимых окажется 59-летняя жительница Свободного, которая обвиняется в убийстве. Следствие по уголовному делу закончено и утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в областном СУ СКР.

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Обвиняемая сдавала комнату в своей квартире неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности 47-летнему мужчине, который часть злоупотреблял алкоголем. На этой почве между ними происходили конфликты.

2 января 2022 года они уже вместе распивали спиртное и поссорились. Квартиросъёмщик ударил женщину локтем по лицу. Хозяйка квартиры в ответ вонзила обидчику нож в грудь. Ранение задело сердце. Женщина вызвала скорую помощь. Через несколько дней в больнице мужчина скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО суд вынес приговор в отношении жителя Биробиджана 1961 года рождения, которого признали виновным в совершении убийства.