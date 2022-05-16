Москва, , 08:00 — REGNUM В понедельник, 16 мая, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременный дождь и местами гроза. Температура воздуха в городе составит +12… +14 °C. Об этом 16 мая сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дождь в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также указывается, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 471 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 17 мая в Москве также ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 20 мая, в Москве ожидаются заморозки.