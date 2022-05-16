Иркутск, 16 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Три населенных пункта Иркутской области спасены от перехода лесных пожаров в ночь на 16 мая: село Аносово Усть-Удинского района, деревню Хотхор Заларинского района и посёлок Тамтачет Тайшетского района, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

К защите населенных пунктов были привлечены все силы местных пожарно-спасательных гарнизонов и лесничеств, тяжёлая инженерная техника муниципальных образований и добровольцы.

Село Аносово удалось спасти от огня, расширив минерализованную полосу. В течение ночи проводились опашка и окарауливание населённого пункта. Несмотря на отсутствие транспортной доступности, до кромки пожара удалось добраться и остановить огонь.

Спасли от лесного пожара и деревню Хотхор Заларинского района. Огонь подходил вплотную к постройкам. Для тушения задействовался пожарный поезд из города Зима. Всего было привлечено 74 человека.

В Тайшетском районе один из четырёх лесных пожаров подошёл близко к посёлку Тамтачет Тайшетского района. Угроза перехода лесного пожара также была снята.

По указанию начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, сотрудники дознания направлены во все труднодоступные населённые пункты для установления причин лесных пожаров. Так, при ликвидации угрозы перехода лесного пожара на село Аносово, была обследована кромка пожара и выявлено несколько очагов, от которых огонь распространился в сторону населённого пункта.

По состоянию на утро 16 мая в 14 районах Иркутской области силами министерства лесного комплекса продолжается тушение 23 лесных пожаров (Братский — 1, Заларинский — 2, Зиминский - 1, Качугский - 1, Нижнеилимский - 2, Нижнеудинский - 2, Нукутский - 1, Слюдянский - 2, Тайшетский - 4, Усольский - 1, Усть-Кутский - 1, Усть-Удинский - 2, Чунский - 1, Шелеховский - 2). Общая площадь природных пожаров превышает 2 тысячи га. 9 пожаров локализованы на площади 937 га. 11 пожаров действуют в 5-километровой зоне (Заларинский - 1, Нижнеилимский – 1, Нижнеудинский - 1, Нукутский – 1, Слюдянский – 2, Тайшетский - 3, Усольский – 1, Шелеховский - 1).

В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Накануне борт Ми-8 МЧС России задействовался в тушении лесного пожара в Усольском районе. Произведено 20 сливов 60 тонн воды, обработано 800 метров кромки пожара. Сегодня вертолёт Ми-8 МЧС России будет задействован в обслуживании лесного пожара в Усть-Удинском районе.

Как сообщало ИА, в Иркутской области за 14 мая ликвидирован был 21 лесной пожар на общей площади 2795,3 га.

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