Горно-Алтайск, 16 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 47 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Всего за время пандемии, таким образом, коронавирус победили 32 796 жителей. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 34 281. За сутки выявлен один новый носитель в Горно-Алтайске.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 662, в том числе 614 – от COVID-19, 48 – от иных причин», — добавили в оперштабе.