Токио, , 07:57 — REGNUM США, Канада, Южная Корея, Япония, Тайвань, Филиппины и Сингапур решили сообща создать коллективную систему обмена информацией, доступ к которой будет закрыт для Китая и России. Об этом 16 мая сообщает газета Nikkei.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о новом партнерстве, заменяющем формат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в который входят РФ и КНР. На его основе в будущем планируется создать структуру передачи больших массивов различных данных, включая и экономических, а его конфигурация должна быть сопоставима с той, что использует ЕС.

Информация, которая будет накапливаться в системе, касается электронной торговли и беспилотного движения транспорта. Планируется, что в будущем сеть пополнится другими странами, которые не являются членами АТЭС, в том числе Бразилией и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что 24 мая в Токио состоится очередная встреча лидеров стран-участниц четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в который входит США, Япония, Индия и Австралия.

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