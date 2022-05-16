Кызыл, 28 апреля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Туве за минувшую неделю с 19 по 26 апреля цены на автомобильное топливо снизились. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.

Так, бензин марки АИ-92 подешевел за неделю на 12 копеек и теперь стоит 46,79 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива упала сразу на 1 рубль до 50,1 рубля.

Добавим, что в последние месяцы цены на бензин и дизтопливо в Туве, как и по всей стране, только росли. Так, с начала года АИ-92 подорожал на 9,2%. В результате топливо в Кызыле оказалось самым дорогим среди регионов Сибирского федерального округа.

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