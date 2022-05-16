16 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают просьбу Зеленского не пускать в страну российских туристов

Владимир Бадмаев, , 08:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу призвал Италию не пускать в страну российских туристов. По его словам, гостям из России надо показать, что им не рады, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Это заявление не стали широко цитировать итальянские СМИ, понимая, по всей видимости, возможную реакцию читателей. Тем не менее в соцсетях простые итальянцы выражают крайнюю степень возмущения просьбой Зеленского.

В числе эпитетов, которыми награждают пользователи киевского лидера, самыми мягкими и цензурными оказались лишь такие, как «клоун» и «имбецил».

«Говорю тебе от всего сердца, иди к чёрту! Ты и твоя банда токсичных нацистов-попрошаек», — прокомментировал Алекс Р.

«Вы приехали в Италию, мы вас приняли, а вы уже раскрасили некоторые статуи и стены в желто-синий цвет», — сетует Сальваторе Л.

«А я всё жду, когда ты скажешь, какие трусы мне надеть», — пошутил Роберто М.

«Этот парень такой же тупой, как и те, кто его оправдывает!» — считает Мария Грация К.

«Этому всё кажется, что он в театре, и он устраивает своё клоунское представление» — добавил Эцио К.

Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Из-за этого манипулируемого идиота погибает много невинных людей. Иди на передовую, вместо того чтобы выступать на ток-шоу и говорить глупости», — призвала Барба Р.

«Кто-то сказал, что русские — это евреи наших дней. К сожалению, я боюсь, что это правда», — рассуждает Вероника Даль М.

Многие отмечают, что рады видеть в Италии российских туристов. И не только потому, что они туристы.

«Лучше заткнись, ты не в Италии и не можешь говорить от нас. Русские есть и всегда будут желанными гостями», — отметила Клаудиа Б.

«Говорите про себя и свою страну. У нас русских туристов любят и более чем ждут, потому что русские туристы — правильные и честные люди. К сожалению, я не могу сказать того же о вас, натовских марионетках», — пишет Антонио Де П.

«Пытаешься лезть не в своё дело, придурок, разжигающий войну? Русским туристам в Италии рады не только потому, что они туристы, но и потому, что они друзья», — подчеркнул Акилле Б.

Рим Austin Keys

Напомним, ранее украинский президент обратился с аналогичной просьбой к руководству Турции. В ответ турецкие политики назвали его глупым клоуном, который несёт чушь.

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