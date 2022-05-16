Луганск, 16 мая, 2022, 07:53 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа вооруженные украинские формирования три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 16 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по н. п. Первомайск и н. п. Золотое с применением артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм (20 снарядов)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате обстрелов со стороны киевских боевиков в Первомайске получили повреждения три жилых дома, а также подразделение МЧС Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал армии Германии Эрих Вад, ранее являвшийся советником Ангелы Меркель, предостерёг Украину от недооценки ВС России и заявил, что именно Россия определяет ситуацию на украинской территории.