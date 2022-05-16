Абакан, , 07:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 15 носителей коронавируса, выздоровели четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Аскизском районе подтверждено четыре случая COVID-19, в Абакане и Таштыпском районе — по три, в Абазе — два, в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе – по одному.

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 854 носителя коронавируса. На сегодняшний день амбулаторно лечатся 79 (-5) пациентов, в стационаре находятся 72 (+22) человека.

Напомним, 15 мая в регионе было выявлено 11 носителей коронавируса, выздоровели два человека.

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