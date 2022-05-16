Барнаул, 16 мая, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Посевная кампания в Алтайском крае вплотную приблизилась к «экватору». Как сообщает 16 мая региональный минсельхоз, все виды сельхозкультур посеяли на площади 2,2 млн гектаров. Это 47% от плана.

Светлана Шаповалова Поля зерновых в Хабарском районе

Так, зерновые и зернобобовые культуры занимают 1,2 млн гектаров (39%), подсолнечник уже размещен на площади около 600 тыс. гектаров (83%), завершается посев льна-долгунца. Свеклосеющие хозяйства закончили посев сахарной свеклы, она занимает 25 тысяч гектаров, что больше прошлого года более чем на 1 тыс. гектаров.

Министр сельского хозяйства Сергей Межин подчеркнул, что мониторинг обеспеченности сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами продолжается.

«В данный момент сбоев нет, в том числе и по поставкам минеральных удобрений, льготному кредитованию», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по оперативным данным на 11 мая, зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на более чем 600 тыс. гектаров (20%), подсолнечник — на 358 тыс. гектаров (46%).

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