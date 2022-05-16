Оренбург, , 07:45 — REGNUM В Оренбурге на 66-м году ушёл из жизни известный журналист и поэт Дмитрий Урбанович. Об этом в соцсети сообщил президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отпевание состоится во вторник 17 мая в 13:00 в храме Святой Троицы при больнице Пирогова (ул. Монтажников).

Дмитрий Урбанович в 1978 году окончил историко-филологический факультет Оренбургского государственного педагогического института. Служил в армии. Работал в газете «Новое поколение», был заместителем редактора, затем редактором отдела политики газеты «Оренбургская неделя». Печатался в газете «Комсомольское племя», альманахе «Башня» (2002, 2003), сборнике «И с песней молодость вернётся».

Дмитрий Урбанович возглавлял медиапроект «Беловка. рус». Являлся автором проекта OrenWiki — Оренбургская википедия. С 2016 года собирал и публиковал исторические очерки об Оренбурге, людях, публиковал уникальные ретро-фотографии.

Лауреат областного конкурса Союза журналистов России, областного творческого конкурса «Свободная пресса — XXI век» (2000). Член Союза журналистов.