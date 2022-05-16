Берлин, , 07:40 — REGNUM Генерал армии Германии Эрих Вад, ранее являвшийся советником Ангелы Меркель, предостерёг Украину от недооценки ВС России и заявил, что именно Россия определяет ситуацию на украинской территории, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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По словам Вада, российская армия обладает превосходством на земле и в воздухе. Генерал также заявил, что Украина не сможет вернуть Донбасс военным путём.

Напомним, ВС РФ в рамках специальной военной операции ведут наступление на Донбассе. Боевые действия также ведутся в ряде регионов Украины.