Иркутск, 16 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 16 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8647 человек, причём двое пациентов скончались за последние двое суток.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 902 (+43 за сутки).

Госпитализированы 347 (+4 за сутки). В то же время выздоровели 288 344 пациента (+53 за сутки).

Ещё 683 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за двое суток).

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