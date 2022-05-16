Гай, Оренбургская область, 16 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В городе Гае Оренбургской области в отношении 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют рукоприкладство в отношении ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным ведомства, в полицию поступило заявление от женщины. Она проинформировала о том, что мужчина нанес телесные повреждения её девятилетнему сыну во дворе жилого дома. Эксперты оценили вред здоровью мальчика как легкий.

В отношении гайчанина избрана мера пресечения. Он находится под подпиской о невыезде. Мужчине за умышленное причинение легкого вреда здоровью грозит до двух лет лишения свободы.