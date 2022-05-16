Владивосток, 16 мая, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отчитался о доходах за 2021 год — главе края удалось увеличить заработки на 767 тыс. рублей (годом ранее — на 1,2 млн рублей), сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании офиально опубликованных данных.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

Читайте также: Губернатор Приморья в ковидный год увеличил свои доходы

Всего Кожемяко задекларировал доход в сумме 24 млн 379 тыс. рублей. Без изменений у губернатора осталась собственность в виде жилой недвижимости, земельного участка и мотоцикла.

По-прежнему Олег Кожемяко официально не женат.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год губернатор Приморья задекларировал доход в 23,6 млн рублей.